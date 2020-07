Le nouveau maire d'Abbeville, Pascal Demarthe, est installé !

Une page se tourne à Abbeville. A 60 ans, le centriste UDI Pascal Demarthe devient le nouveau maire de la capitale de Picardie Maritime. Il a été installé ce vendredi lors d'un conseil municipal d'installation organisé dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Pascal Demarthe succède à Nicolas Dumont qui passe la main après deux mandats.

Je lui souhaite le meilleur _ Nicolas Dumont, ancien maire d'Abbeville

C'est l'ancien maire d'Abbeville, Nicolas Dumont qui a présidé l'ouverture de ce conseil d'installation avant de s'éclipser lors de l'élection officielle de son successeur. "C'est la fin d'un cycle" reconnait l'ancien élu mais "c'est beaucoup plus facile quand on a choisi de mettre fin à ce cycle!". Nicolas Dumont qui souhaite aujourd'hui "le meilleur" à Pascal Demarthe, son équipe et "surtout aux abbevillois".

Nicolas Dumont a ouvert ce conseil municipal d'installation en souhaitant le meilleur à son successeur © Radio France - Elodie Touchais

Un mandat placé sous le signe de la simplicité et de la proximité

Très ému, le nouveau maire d'Abbeville n'a pas fait de discours politique. Les yeux humides parce que "j'aime cette ville", il a répété sa volonté de rester un maire simple "que vous pouvez continuer à appeler Pascal". Pascal Demarthe s'est aussi engagé à garder sa porte toujours ouverte pour les abbevillois qui souhaitent le rencontrer. Il recevra et promet de se rendre aussi régulièrement dans les quartiers. Sa première priorité sera d'ailleurs d'offrir un "été serein et actif" aux abbevillois marqués par la crise du coronavirus et des mois de campagne politique.

Pascal Demarthe est officiellement le nouveau maire d'Abbeville © Radio France - Elodie Touchais

L'opposition promet d'être vigilante

L'union de la gauche représentée par Angelo Tonolli emporte trois sièges au sein du conseil municipal et elle promet de ne pas lâcher la nouvelle équipe en place. Compte tenu de la forte abstention lors du second tour des élections municipales, Pascal Demarthe n'a été lu que par "17% des abbevillois" calcule le chef de file de l'opposition de gauche. Angelo Tonolli veillera à ce qu'il y ait "des référendums" et éventuellement une "révocabilité des élus" si jamais le mandat "tourne au vinaigre".

Le nouveau conseil municipal d'Abbeville dont l'été sera studieux ! Trois conseils municipaux sont déjà programmés ce mois-ci dont le vote du budget de la ville le 27 juillet.