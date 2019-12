Les faits remontent au 21 juillet dernier. Un savoisien, quinquagénaire, s'est filmé en train de peinturlurer de rouge un radar automatique près d'Ugine. Il ne se s'est pas présenté à l’audience lundi. Il a été condamné à deux mois de prisons avec sursis et 500 euros d'amande.

Pascal le Savoisien condamné à du sursis pour avoir tagué un radar et s'en être vanté sur le web

Ugine - France

Pascal le Savoisien avait fait le buzz avec cette vidéo, qu'il a posté sur internet. On le voit en train de se filmer à visage découvert devant le radar rouge. Rouge comme sa colère et la peinture dont il a enduit le radar. Les gendarmes étaient parvenus à l'identifié et l'avait interpellé à son domicile en Haute Savoie. En garde à vue il avait assumé son acte, action de rébellion selon lui.

Il était jugé hier devant le tribunal correctionnel d'Albertville. Mais cet homme, défenseur de la Savoie Libre ne reconnait pas ce tribunal et il ne s'est pas présenté à l’audience. La juge l'a condamné à 2 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amande.