Pascal Plancque évoque "un gros gâchis" à propos de Sidy Sarr

En marge de l'aspect sportif de la rencontre entre Guingamp et le Nîmes Olympique, le coach croco Pascal Plancque s'est exprimé ce vendredi après-midi sur le cas de Sidy Sarr, mis en examen dans une affaire de prostitution de mineure : "Cela ne fait que renforcer l'idée que Sidy ne fait certainement pas tout ce qu'il faut pour être performant dans son métier. Alors bien sûr il y a la présomption d'innocence et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, mais ce que j'ai dit à Sidy c'est que le fait que ça lui tombe dessus n'est pas totalement anodin. Il faut qu'il arrive à faire en sorte de ne pas se retrouver dans des situations qui peuvent prêter à confusion".

Le coach nîmois regrette que son joueur gâche un énorme potentiel : "C'est vraiment malheureux, c'est un gros gâchis pour lui et nous on n'a pas besoin de ça en ce moment. Par ricochet ça donne une mauvaise image du club et du foot en général. Il faut absolument réussir à se préserver de tout ça et la meilleure des choses c'est de se comporter comme un vrai professionnel, comme un adulte responsable et faire en sorte de ne pas se mettre en position difficile".