Pascal Pragnère, candidat à la mairie d’Albi, est condamné dans le dossier du circuit

Albi

Ce sera sans doute un des dossiers les plus discutés lors des élections municipales dans la capitale du Tarn. La justice a en tout cas rendu son jugement dans l’affaire du circuit d’Albi. Le 11 juillet, l’élu EELV d’Albi, Pascal Pragnère, était poursuivi par Didier Sirgue, un des exploitants de la piste, pour diffamation.

Une audience en citation directe où le patron du circuit reprochait à l’élu municipal vert un entretien dans un journal associatif et satirique le Saxifrage. Dans ce dossier intitulé "L’auto mobile du crime"' l’élu vert pointait notamment du "travail dissimulé sur le circuit" et "l’utilisation de fonds publics au profit d’une entreprise privée."

La justice a donné raison au propriétaire du site de course. Pascal Pragnère a été condamné à 1200 euros d’amende. Il devra aussi régler les frais de justice. Il a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Et il insiste et se décrit comme un "lanceur d’alerte".