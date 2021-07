Pass sanitaire : des restaurateurs visés par des insultes et des messages d'intimidation en Pays de Savoie

A quelques jours de la mise en place du pass sanitaire pour aller dans les bars et les restaurants, certains restaurateurs savoyards et haut-savoyards dénoncent déjà un climat de tension. Certains sont la cible d'insultes et de messages d'intimidations de la part des anti comme des pro-vaccins.

"Sur les réseaux sociaux on me traite de mouton, voir de collabos", témoigne une restauratrice haut-savoyarde, qui pour des raisons de sécurité préfère rester anonyme. A quelques jours de la mise en place du pass sanitaire dans les bars et les restaurants, elle est la cible de commentaires virulents sur Facebook mais aussi dans des messages privés adressés directement à elle, impliquant parfois sa famille. "Depuis une semaine, le climat est vraiment nauséabond, avec très souvent des références à la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant les manifestations anti-pass sanitaire", raconte cette professionnelle. Elle affirme que des affiches ont été collés sur son bistrot et que certains manifestants ont forcé ses clients assis en terrasse à les applaudir. "On ne sait vraiment pas comment réagir", explique-t-elle.

J'ai peur pour moi, pour mon équipes et pour mes clients qui sont assis - une restauratrice en Pays de Savoie

Des tentatives d'intimidation

D'autres collègues ont le même ressenti qu'elle. "Il y a une frange de la population qui est contre nous. Le pass sanitaire cristallise les tensions alors que nous n'y sommes pour rien", s'indigne Michel Naas, le patron du restaurant le Savoyard à Chambéry. Selon différents témoignages que nous avons pu recueillir, les tensions ne proviennent pas uniquement des anti-pass sanitaire. "J'ai reçu un message privé où la personne me disait que j'avais plutôt intérêt à bien contrôler les pass, sans préciser ce qui m'arriverait si je ne le faisais pas." Cette restauratrice haut-savoyarde a en effet reçu plusieurs messages d'intimidation depuis une semaine. "En fait nous sommes pris en tenaille entre pro et anti pass sanitaire."

Pour l'instant aucune plainte n'a été déposée auprès des forces de l'ordre mais ces professionnels appréhendent les prochaines manifestations anti-pass sanitaire et la mise en place des contrôles dans leurs établissements, dès le début du mois d'août.