Pass sanitaire : Hervé Saulignac, député de l'Ardèche menacé de mort, déplore "la violence du débat"

Ce jeudi 15 juillet, en début d'après-midi, un auteur anonyme envoie un message sur le site du député PS, Hervé Saulignac. "Je suis armé jusqu'au cou. Faites bien attention à ce que vous allez voter concernant le pass sanitaire, vous n'avez pas intérêt à vous tromper de bouton, et je suis sérieux", peut-on lire. Contacté le lendemain par France Bleu Drôme-Ardèche, Hervé Saulignac envisageait de porter plainte après le week-end. Il ne le fera pas puisque Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale a saisi le procureur de la République de Paris. Plusieurs autres députés ont été visés par des menaces de mort.

"Je me désole de voir qu'on en arrive - sur des questions certes importantes -, à ce niveau de violences. Je suis choqué, étonné, heurté. Le débat est légitime et soulève des questions très importantes sur nos libertés individuelles et collectives. Je regrette que le débat n'ait pas lieu et qu'entre ceux qui seraient pro-pass sanitaire ou anti-pass sanitaire, il n'y ait pas la voie d'un dialogue respectueux", réagit Hervé Saulignac.

Le député ardéchois sera ce mardi 20 juillet en commission des lois avant le vote en séance publique mercredi. Il compte examiner attentivement le texte avant de prendre sa décision. Reste que le parlementaire sent le débat s'envenimer autour de cette question du pass sanitaire : "Il me suffit d'ouvrir ma boîte mail pour constater que les messages sont extrêmement nombreux. Heureusement, il ne s'agit pas de menaces de mort, mais certains messages sont extrêmement durs et violents. On n'est pas dans un échange serein".

Il appelle à ce que toute la classe politique fasse preuve de mesures et "fasse bloc derrière les valeurs de la République, le vivre-ensemble et la paix sociale".