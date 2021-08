Pass sanitaire : les personnes non-vaccinées renoncent aux loisirs mais s'adaptent

Sixième samedi de manifestation anti-Pass sanitaire partout en France. A Châteauroux, ils étaient un peu moins à battre le pavé que la semaine dernière : 600 au lieu de 700. Baisse de la mobilisation également à Bourges où 1 000 personnes se sont réunies (contre 1 500 samedi dernier). Parmi les personnes présentes, certaines ont renoncé depuis deux semaines maintenant à aller aux restaurants, dans des cafés ou dans de nombreux lieux de loisirs... Pour les cinémas et les musées, le Pass est entré en vigueur encore plus tôt (21 juillet). Alors, deux semaines après est-ce que c'est difficile ? France Bleu Berry a posé la question aux manifestants.

Jean-Michel - lui - a décidé de renoncer à tous les loisirs qui demandent un Pass sanitaire : "C'est un choix personnel. Je crois qu'il y a quand même derrière des libertés à défendre. Ça me paraît plus important que mes loisirs personnels aujourd'hui." Selon lui, cette privation n'est pas difficile à tenir. Surtout après les confinements successifs que les Français ont connus : "Les habitudes prises pendant le Covid, pendant les confinements, demeurent. Les gens commandent et mangent chez eux. Ils utilisent le 'click and collect'. Il y a vraiment une autre façon de vivre qui s'est instaurée pendant le confinement et elle perdure."

L'avis de Jean-Michel est partagé par Joëlle : _C'est un choix. Ce n'est pas un gros sacrifice en fait. Je me prive effectivement de sorties, de loisirs, de rencontres.. Tout cela est mis en 'stand by' et quelque part on s'adapte. Le cinéma ça passe par la télé, par chez soi. Il en va de même pour les réunions qui ne se font pas aux terrasses des cafés ou aux restaurants. On va chez un traiteur, on commande et on partage ça avec des amis à la maison. Tant pis pour l'économie. On ne participe pas, on verra plus tard." Q_uant à l'idée de se faire tester pour accéder à tous ces lieux, Joëlle est catégorique : elle ne le fera pas sauf en cas d'urgence familiale. Pour rappel, un Pass sanitaire est nécessaire pour aller rendre visite à un proche dans un Ehpad ou bien à l'hôpital.

Pour Alison, 24 ans, en revanche c'est un peu plus difficile à vivre : "Je suis quelqu'un qui sort beaucoup alors oui je le vis très mal. Quand je n'en peux plus de ne rien faire, je vais faire un test et j'en profite pendant les trois jours mais je ne refais pas un test tout de suite après. On fait donc pas mal d'apéros à la maison. Ça compense. Au final, ça coûte moins cher que dans les bars et les restaurants mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même ambiance. On s'accommode comme ça. On fait des activités à l'extérieur. On essaie de passer outre ça tant qu'on peut. Mais je ne vais pas avoir le choix, je vais devoir aller me faire vacciner pour mon travail."

Une nouvelle manifestation prévue samedi prochain à 14h devant le tribunal de Châteauroux. Du côté de Bourges, environ 1 000 personnes se sont rassemblées ce samedi. Là encore c'est moins que la semaine dernière (les manifestants étaient alors 1 500). Tout s'est déroulé dans le calme à l'exception de quelques échanges tendus et agressifs entre les passants et le cortège.