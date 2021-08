Pass sanitaire : les vide-greniers d'Indre-et-Loire pas tous logés à la même enseigne

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 7 août, les organisateurs de vide-greniers ou brocantes sont nombreux à annuler leur manifestation en Indre-et-Loire, à cause du pass sanitaire. Quand d'autres se posent encore la question de leur maintien. Le décret prévoit en effet que "les foires et salons professionnels" ainsi que "les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont soumis à un contrôle de l'accès des personnes.

Mais les vide-greniers ou brocantes rentrent-ils dans l'une de ces catégories ? Cette crise sanitaire nous apprend depuis le début que chacun peut avoir sa propre interprétation des textes, et que les préfectures peuvent ajuster les mesures à leur guise. Contactée, la préfecture d'Indre-et-Loire assure à France Bleu Touraine qu'elle se base sur trois critères pour demander aux vide-greniers et brocantes d'imposer le pass sanitaire sur leur site : si l'affluence est exceptionnelle, s'il n'y a pas un espace dissocié pour le service de restauration et s'il y a des animations festives.

On me dit ça à 10 jours du vide-grenier, alors qu'on avait travaillé sur tout un tas de moyens de limiter les contacts entre les visiteurs !

Voilà pourquoi il était demandé aux organisateurs du vide-grenier de Bréhémont de le mettre en place pour le dimanche 22 août. Or, tout n'a pas été aussi clair dès le départ. _"Je n'ai pas arrêté d'appeler la préfecture les dix premiers jours d'août pour savoir ce qu'elle comptait faire de nous, e_xplique Anne Lesueur, la présidente du comité des fêtes de Bréhémont. Ses services m'ont toujours dit que nous n'étions pas soumis au pass sanitaire compte tenu de la disposition du vide-grenier. Car on a bien dit que c'était impossible de le mettre en place."

Mais le 12 août, changement de discours. "On m'annonce finalement qu'il est nécessaire car on a accueilli 17.000 personnes en 2019. Techniquement, à Bréhémont, c'est impossible. Il y a trop d'entrées, il m'aurait fallu entre 20 et 30 bénévoles de plus pour tout contrôler et mettre des barrières, rouspète Anne Lesueur. On me dit ça à 10 jours du vide-grenier, alors qu'on avait travaillé sur tout un tas de moyens de limiter les contacts entre les visiteurs ! On m'en aurait informé plus tôt, je n'aurais pas investi autant de temps avec mes collègues et je n'aurais pas été aussi énervée." Elle a pris la décision d'annuler l'évènement.

C'est à la tête du client

Cette problématique pousse aussi Chançay à jeter l'éponge pour son vide-grenier du 22 août. Didier Marcadet, son responsable, est amer car la brocante de Chinon, dimanche 15 août, s'est déroulée sans pass sanitaire. "C'est à la tête du client, regrette-t-il. J'ai l'impression que ceux qui ont un peu d'influence n'ont pas l'obligation de mettre en place le pass sanitaire. On n'avait pas tablé sur une affluence exceptionnelle, on avait travaillé sur des plateaux pour la restauration et on n'avait pas d'animations festives donc la préfecture fait ce qu'elle veut et chipote !"

La cacophonie se vérifie à Langeais, qui même avec un espace restauration, n'a pas pour consigne d'appliquer partout le pass sanitaire pour la brocante du 29 août. "La police municipale nous a dit que nous ne pouvions pas légalement l'imposer sur la voie publique où circule des gens", explique l'organisateur, conscient que "cela peut évoluer à tout moment".