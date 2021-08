Pass sanitaire non obligatoire : le Leclerc de Roques-sur-Garonne fait machine arrière

L'infraction n'aura pas duré longtemps. L'hypermarché Leclerc de Roques-sur-Garonne qui avait mis en place ce lundi une entrée indépendante de celle du centre commercial, sans exiger le pass sanitaire à ses clients, annonce faire machine arrière aujourd'hui après une mise en demeure de la préfecture. L'hypermarché disposait d'un délai de 24 heures pour se mettre aux nouvelles normes gouvernementales. "On n'avait pas trop de marge de manœuvre vu les risques encourus, on ne va tout de même pas mettre en péril la situation de nos salariés et de l'entreprise", a indiqué à l'AFP son directeur Jacques Blimont.

Le gouvernement a demandé aux préfets d'imposer le pass sanitaire aux grandes surfaces de plus de 20.000 m2, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine. En Haute-Garonne, neuf établissements sont concernés par la nouvelle mesure du gouvernement.