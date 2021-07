Pass sanitaire : plusieurs milliers de manifestants en Pays de Savoie

Les manifestations anti-pass sanitaire ont à nouveau rassemblé des milliers de personnes ce samedi 31 juillet en Savoie et en Haute-Savoie. À Albertville la mobilisation a débuté à 10h. Selon la police 400 personnes ont participé à cette manifestation, c'est quatre fois plus que la semaine dernière. Les autres rassemblements se sont déroulés dans l'après-midi. À Chambéry, le cortège a défilé dans le centre-ville. La police estime qu'il y avait entre 3.000 et 3.500 manifestants. Là c'est un peu moins que la manifestation précédente, du samedi 24 juillet, où environ 5.000 personnes étaient rassemblées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plus de 3 000 manifestants à Annecy

À Annecy, la mobilisation ne faiblit pas. Comme le samedi précédent, plus de 3.000 personnes ont exprimé leur colère contre le pass sanitaire et parfois contre le vaccin. Ces manifestants sont partis du Pâquier, en direction de la préfecture de Haute-Savoie puis se sont dirigés vers la gare, avant de rejoindre le centre-ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À Thonon-les-bains, 1.500 personnes se sont mobilisées ce samedi 31 juillet. C'est légèrement plus que la semaine passée selon la police. Le samedi 24 juillet, 1.000 personnes avaient été dénombrées dans le cortège. Les forces de l'ordre saluent une manifestation pacifique, "familiale mais revendicative et qui a "respecté l'itinéraire prévu".