Pass sanitaire : première fermeture administrative pour un débit de boisson à Saint-Etienne

Les policiers étaient déjà passés mercredi dans ce bar du quartier de la Place Jean Plotton, près du quartier Jacquard. Ils avaient mis en demeure le propriétaire de se plier à la réglementation en vigueur puisqu'il ne procédait à aucun contrôle de ses clients et qu'il n'avait mis en place aucun affichage.

Les forces de l'ordre sont revenus vérifier 24h plus tard mais il n'y avait aucun changement et l'établissement a donc immédiatement été fermé. Le propriétaire encourt désormais une amende de 1500 euros d'amende. En cas de plus de trois récidives constatées sur 45 jours, la condamnation maximale sera majorée à 9000 euros d'amende et un an de prison.