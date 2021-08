Pass sanitaire : un manchois porte plainte contre Jean Castex et Olivier Véran

Philippe a 72 ans, il habite le Cotentin et a longtemps eu des fonctions à la direction des hôpitaux. Il vient d'écrire à François Molins, Procureur général près la Cour de cassation et Rémy Heitz, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour leur demander d'ouvrir une enquête et de saisir la Cour de Justice de la République. Il a étudié de nombreux textes de lois et selon lui le pass sanitaire est complétement illégal et discriminatoire : "il y a dans ce pass sanitaire une contrariété vis à vis de la constitution, des droits de l'homme, vis à vis des personnes qui vont contrôler le pass sanitaire et qui auront donc accès à des données médicales nous concernant. Je ne supporte plus que le gouvernement fasse oublier ses carences en cherchant des boucs-émissaires vis à vis des personnels soignants alors qu'il a fermé des hôpitaux, qu'il a brisé la carte sanitaire et on en sait quelque chose dans le Cotentin. Boucs émissaires de la part de gens qui ont un médecin, qui ont peut-être des réserves, c'est illégal pénalement, c'est illégal sur le plan du droit du travail. C'est un diktat sanitaire et c'est un coup d'état juridique."

Philippe s'est adjoint les conseils d'un juriste pour déposer plainte et a pris un avocat. D'autres action sont en cours : conseillés par plusieurs avocats, près de 54.000 citoyens contestent la constitutionnalité de l'extension du pass sanitaire et ont publié lundi un mémoire pour accompagner la saisine du Conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision ce jeudi.