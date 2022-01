Loire-Atlantique : Valérie Oppelt, députée LREM a voté le pass vaccinal "en responsabilité"

Valérie Oppelt fait partie des 214 députés qui ont voté ce jeudi matin en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. "J'ai voté en responsabilité en pensant particulièrement aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux" explique la députée La République En Marche de Loire-Atlantique. "J'ai suivi depuis le début de mon mandat de nombreux débats mais celui-ci était particulièrement irresponsable dans cette période" poursuit Valérie Oppelt.

Une entrée en vigueur à la mi-janvier

Le texte a été approuvé à 5H25 par 214 voix pour, celles de la majorité et d'une partie des LR et du PS. 93 députés ont voté contre dont la gauche de la gauche, le RN, et 3 dissidents LREM. 27 députés se sont abstenus. Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine, pour une entrée en vigueur "autour du 15" janvier disait ce jeudi matin Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale.