"Non aux 80km/ heure", peut-on lire sur les affiches et autocollants qui recouvrent ce lundi 2 juillet trois radars sur des routes secondaires autour de Nancy. La fédération des motards en colère de Meurthe-et-Moselle "s'associe à cette action spontanée".

Nancy, France

La fédération des motards en colère de Meurthe-et-Moselle interroge dans un communiqué "que s'est-il passé dans la nuit de dimanche 1er juillet à lundi 2 juillet sur le réseau secondaire autour de Nancy "?

Photos à l'appui, Bernard Waltz, le coordinateur de la fédération, évoque la dégradation de trois radars la nuit dernière sur le réseau secondaire autour de Nancy"par une mystérieuse FFMC 55". Sur les photos, on y voit des radars recouverts d'affiches et d'autocollants "non aux 80 km/h".

Le responsable de la FFMC 54 réagit , "pas étonnant que sous le couvert de la nuit des citoyens excédés expriment leur colère et leur ras-le-bol. " Il écrit " si nous n'en avons pas donné la consigne, cette action est le fait de motards en colère et elle est signée. Nous en assumerons toutes les conséquences s'il devait y en avoir. Nous , FFMC 54, décidons de nous associer à cette action spontanée".

Bernard Waltz indique encore dans son communiqué que "si Edouard Philippe veut sauver des vies, la FFMC a des propositions concrètes". Il poursuit, "pour que les usagers de la route s'approprient les enjeux de la Sécurité routière, travaillez avec eux et pas contre eux" .