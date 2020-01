Landes : il percute un passage à niveau avec une voiture volée

Rivière-Saas-et-Gourby, France

Une virée qui se termine bien mal. Ce jeudi 2 janvier, un homme de 30 ans a percuté en voiture le passage à niveau de la départementale 13, à Rivière-Saas-et-Gourby, près de Dax. Il était au volant d'un véhicule qu'il avait volé quelques jours plus tôt. Interpellé et placé en détention provisoire, il doit passer en comparution immédiate ce lundi 6 janvier. En conséquence, la RD13 est fermée à la circulation jusqu'au mercredi 8 janvier au moins.

Un véhicule dérobé pour une virée jusqu'en Espagne

Le conducteur a dérobé la voiture le 30 décembre, à Dax. Il a profité d'un moment d'inattention de son propriétaire, qui rentrait des courses, et qui avait arrêté son véhicule devant le portail de sa maison, portes ouvertes, le temps d'ouvrir les grilles. L'homme en a profité pour s'installer au volant et décamper.

Il a ensuite regagné l'Espagne et cherché à vendre le véhicule, mais sans succès. De retour dans les Landes, alors qu'il roulait sur la départementale 13, il a perdu le contrôle de la voiture, et a fini sa course en percutant le passage à niveau de Rivière-Saas-et-Gourby. Il a laissé là le véhicule accidenté et a pris la fuite, avant d'être finalement interpellé un jour plus tard, le vendredi 3 janvier, à la gare de Dax.

Le conducteur déjà connu de la justice

L'homme, de nationalité brésilienne, et sans adresse fixe, était déjà bien connu de la justice pour des faits de vol et de conduite à risque. Il était sorti, en juillet dernier, d'une maison d'arrêt où il avait été incarcéré pour ses précédents délits, et roulait donc avec un permis annulé.

Placé en détention provisoire pour le weekend, il a reconnu les faits. Il doit passer en comparution immédiate ce lundi 6 janvier devant le Tribunal de Dax, et risque entre trois et six ans de prison.

La RD13 fermée à la circulation

Le passage à niveau de Rivière-Saas-et-Gourby a pu être dégagé avant qu'aucun train ne passe, mais la SNCF doit tout de même effectuer des réparations avant de rouvrir à la circulation la portion de la départementale 13 concernée. Une déviation a été mise en place via Dax par la RD 824, le contournement Est RD 947, la RD 106 puis la RD 6.