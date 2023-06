Passage à tabac à Vandœuvre-lès-Nancy : un homme entre la vie et la mort

Un homme entre la vie et la mort après avoir été passé à tabac vendredi soir à Vandoeuvre-lès-Nancy.

Un très violent passage à tabac à Vandœuvre-lès-Nancy ce vendredi 23 juin 2023 aux alentours de 22 heures, selon les informations de France Bleu Sud Lorraine. Deux jeunes hommes de 16 et 21 ans ont littéralement tabassé leur oncle : des coups de pieds et de poings portés au visage et au crâne d'après les premiers éléments de l'enquête. L'agression a été tellement violente que la victime est retrouvée en bas de l'immeuble dans un état critique.

Pronostic vital engagé

Son pronostic vital est plus qu'engagé puisque le parquet de Nancy précise que ses chances de survie sont très minces. Les raisons de ce passage à tabac restent floues, et devront être déterminées par l'enquête dans les prochaines semaines. Pour l'heure, les deux neveux se sont rendus d'eux-mêmes aux forces de l'ordre, et seront présentés ce dimanche à un juge d'instruction. Cette confrontation doit aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire du chef de "tentative d’homicide volontaire".