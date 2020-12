Passage de bâton à l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand

Laurent Rauzier (à gauche), le nouveau bâtonnier, et Philippe Gatignol (à droite), le bâtonnier sortant

Là aussi, la crise sanitaire a bouleversé les choses. Pas de grande cérémonie pour le traditionnel passage de bâton entre l'ancien et le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont. Cela s'est fait en comité restreint, dans la salle du conseil de l'Ordre des avocats.

Laurent Rauzier, un avocat de 50 ans (également président de l'association sportive du palais de justice) va succéder à Philippe Gatignol et prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. Le mandat du bâtonnier dure deux ans. Il est élu par ses pairs du barreau. C'est lui qui a la charge de coordonner le travail des avocats, de régler les éventuels différents, de désigner les avocats commis d'office et de représenter le barreau clermontois.