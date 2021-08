Les passagers sauvés mais leur bateau coincé près de l’Île d’Houat dans le Morbihan

Un voilier s’est encastré ce mercredi soir un peu avant 18h sur des rochers près de l’ïle d’Houat. Les six occupants sont sains et saufs, mais le bateau est sans doute « condamné ».

Ce mercredi un peu avant 18h, un voilier habitable de dix mètres a tapé des rochers dans le nord-ouest de l’Île d’Houat dans le Morbihan, dans le passage du Beniguet. Alerté immédiatement, le CROSS Atlantique d’Etel a dépêché sur place la vedette SNSM du Crouesty ainsi que celle de la Presqu’île de Quiberon en renfort. "Deux motopompes d'assèchement ont été mises en œuvre pour réduire la voie d'eau", explique la SNSM de la Presqu’île de Quiberon sur sa page Facebook. Mais le bateau n’a pas pu être dégagé, d’autant que la marée était quasiment au plus bas.

Passagers sauvés mais bateau sans doute "condamné"

La vedette du Crouesty a récupéré les six occupants et les a déposés sains et saufs à Port-Haliguen. De retour sur zone un peu plus tard dans la nuit, les sauveteurs de Quiberon et du Crouesty n’ont rien pu faire pour le voilier. "Sauf si les propriétaires mettent des moyens importants pour aller gruter le bateau et l’amener sur une barge, il est condamné", explique le patron de la station SNSM de la Presqu’île de Quiberon.