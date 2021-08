Passe sanitaire : à Nancy, les premiers contrôles de police de QR code en terrasse

La police nationale a procédé aux premiers contrôles de QR code en terrasse à Nancy : le passe sanitaire semble respecté même si dans la rue, des jeunes ne cachent pas que certains fraudent pour s’offrir un verre en terrasse entre amis. Et la police municipale s'y met dès jeudi.

Les premiers contrôles du respect du passe sanitaire se sont déroulés à Nancy avec des policiers nationaux qui prennent sur leur temps de patrouille pour inspecter une dizaine de café ou restaurant par jour, matin, midi et soir.

Et la police municipale de Nancy fera ses premiers contrôles dédiés aléatoires à partir de ce jeudi 19 août sur les terrasses et dans les bars et restaurants de Nancy annonce Lionel Adam, l'adjoint à la sécurité de Mathieu Klein.

Difficile d'échapper aux contrôles, place Stanislas. © Radio France - Thierry Colin

Pour les premiers contrôles des nationaux, arrivants par groupe de trois ou de six en terrasse, les policiers vérifient de manière aléatoire les tables pour simplement scanner les QR codes et les clients qui se lèvent précipitamment à la vue de l’uniforme sont les premiers contrôlés, mais les cartes d’identité ne sont pas systématiquement demandées.

Des contrôles policiers très aléatoires mais le capitaine Pierre Sylvestre, qui encadre une patrouille de la police nationale sur la place Stanislas estime que les clients « ont fait l’effort de faire leur passe sanitaire donc jouent le jeu, cela se passe très bien, après, on leur demande éventuellement de justifier de leur identité ».

Je comprends que les gens trichent

« _Normalement, c'est zéro tolérance, après, ça dépend des circonstances, on va faire preuve de discernemen_t » accorde le policier qui passe aussi voir les serveur à l’intérieur du café.

Loin du contrôle de police, les passants interrogés place Stanislas ont leur avis sur les fraudeurs et les contrôles plus ou moins poussés par les professionnels de la restauration : « J'ai été tenté de frauder mais je n'ai pas voulu le faire, mais bon, je comprends aussi les fraudeurs » confie un jeune homme en bordure de terrasse qui a reçu une seule dose de vaccin. Même tolérance pour son ami : « Je comprends que les gens trichent, mon passe sanitaire n’est pas validé sinon il y a les tests antigéniques, mais faire tout le temps des tests c’est chronophage et un peu redondant ».

La police nationale s'invite en terrasse matin, midi et soir. © Radio France - Thierry Colin

D’autres s’interrogent sur l’efficacité des contrôles en terrasse : « Dans les restaurants, les serveurs n’ont pas le droit de demander les cartes d'identité c'est donc difficile de prouver qui on est, monsieur Martin ou monsieur Duchemin ».

On rencontre aussi une jeune femme qui maîtrise le logiciel Photoshop et à qui on a demandé de faire une fausse attestation avec un QR code. Elle a décliné la proposition de ses amis : « qu’ils se débrouillent, tant pis pour eux, ils n’ont qu’à frauder, ce n’est pas mon problème ».

Les fraudeurs, je n'irai pas les dénoncer, mais je supporte pas

Les fraudeurs ? Cette infirmière en retraite ne les comprend pas : « Je n'irai pas les dénoncer, mais je supporte pas, c'est dangereux, mais certains jeunes n'ont pas l'impression que ça les concerne. J'ai encore des collègues à l'hôpital, et les cas sont quand même importants et de plus en plus de jeunes intubés. En réanimation, c'est énorme il faudrait les envoyer en stage au CHU ».

Pour l'heure, aucune verbalisation à 135 euros n'a été adressée dans les cafés et restaurants de Nancy tant du côté des clients que des restaurateurs.

