Passer des bouteilles en plastique à l'eau du robinet, l'objectif d'un partenariat en Charente-Maritime

Trop de bouteilles en plastique ne sont pas recyclées. Pour y remédier, Cyclad et Eau 17 viennent de nouer un partenariat. Ils font tous la promotion de l'eau du robinet : tout aussi bonne, plus écologique, et plus économique.

Une bouteille sur deux n'est pas recyclée. Et pourtant, elles représentent chaque année plus de 250 000 tonnes de déchets. La moitié d'entre elles vont au bon endroit, dans les sacs jaunes, mais l'autre moitié finit, au mieux, dans la mauvaise poubelle, au pire, dans la nature. Et dans les océans.

L'eau du robinet subit une centaine de contrôles

Il existe pourtant une solution, très simple, pour éviter ces déchets, sans même parler de les trier correctement : l'eau du robinet. Cyclad, qui gère les déchets du nord-est de la Charente-Maritime, et Eau 17, qui s'occupe de l'eau, ont donc décidé de se rassembler pour faire la promotion de ce mode de consommation.

Mais pourquoi ne pas passer à l'eau du robinet ? _"_Beaucoup de consommateurs disent qu'elle a le goût de chlore, pointe Betty Audebert, d'Eau 17. Pourtant, il suffit de la mettre dans une bouteille en verre et de la laisser reposer une heure au frigo pour l'enlever."

Le chlore est volontairement introduit afin d'assainir l'eau qui coule dans les lavabos des particuliers. _"_Il y a plus d'une centaine d'analyses, précise Betty Audebert. C'est le produit alimentaire le plus surveillé."

Une solution beaucoup moins onéreuse

Elle l'assure : l'eau est bonne, et de qualité en Charente-Maritime. Aucun risque pour la santé.

En plus, cette solution est écologique : plus besoin de bouteilles en plastique. Le portefeuille apprécie aussi : "L'eau du robinet est 100 fois moins onéreuse que l'eau en bouteille", compare la membre d'Eau 17.

Eau 17 et Cyclad recommandent aussi l'adoption de gestes simples, du quotidien, pour se passer du plastique : se munir d'une gourde. Et, en cas d'oubli, Cyclad appelle à ne pas jeter les bouteilles en plastique n'importe où : "Si vous êtes à la plage, en randonnée, gardez-les avec vous. Et jetez-les chez vous, en faisant le tri."