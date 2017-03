"Passer sous le tramway et s'en sortir, elle avait une bonne étoile"

L'accident aurait pu être très grave. Une jeune fille de 18 ans a été percutée par un tram en plein cœur de Nantes ce jeudi matin. Elle a traversé les voies son téléphone portable en main et des écouteurs aux oreilles.

Laurent Fournel conduit des tramways et des bus à Nantes depuis 15 ans. Il témoigne du caractère exceptionnel de l'accident survenu ce jeudi matin en pleine heure de pointe dans le centre ville de Nantes. Une jeune fille de 18 ans a été percutée par une rame de tramway alors qu'elle traversait les voies à pied, écouteurs sur les oreilles.

Pour les conducteurs de la TAN, ce type d'accidents est une véritable hantise :

Les piétons c'est le fléau. Dès que le printemps arrive les gens font moins attention. Il fait jour plus longtemps, ils ont les yeux rivés sur leurs écrans ou le casque sur les oreilles. Les gens traversent sans regarder. On actionne le gong mais avec un casque et la musique à fond on ne l'entend pas. Le tramway on y est habitué, on se dit c'est un transport en commun, il va s'arrêter, sauf que non, il fait 40 tonnes et ça ne s'arrête pas comme ça- Laurent Fournel, conducteur à la TAN