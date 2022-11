Patiente "morte de faim à l'hôpital" : le CHU de Dijon répond à la presse

Une patiente de 77 ans serait elle vraiment morte de faim au CHU de Dijon ? Ce mardi 8 novembre l'hôpital a tenu une conférence de presse pour répondre à une affaire qui emballe les médias. Selon une info du journal le Bien Public, une patiente de 77 ans serait morte de faim le 31 août dernier à l'hôpital. Elle devait être opérée du col du fémur, opération courante, mais pour laquelle elle devait être à jeun.

En cette fin août, cette opération a été repoussée plusieurs fois et cette personne serait morte faute d'avoir été alimentée. C'est en tout cas le sentiment de ses enfants qui ont porté plainte en septembre dernier. La justice a ouvert une enquête et ordonné une autopsie.

Le CHU reste prudent, et ne communique pas les cause du décès, mais la direction l’annonce clairement : cette personne a bien été nourrie. "Son opération a été reportée à 4 reprise faute de blocs opératoires ou de personnel disponible en cette fin aout, mais après chaque report , des repas ont été commandés et délivrés dans la chambre" précise le professeur Emmanuel Baulot, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique adulte. Cette personne n’a jamais été opérée et elle décédée après le 4° report de son intervention. Ce professeur affirme qu’il a totalement confiance dans le médecin qui dirige le service concerné, et qui officie depuis 10 ans.

Le professeur Baulot et la direction lors de la conférence de presse © Radio France - Olivier Estran

"Cette patiente a été prise en charge le 23 août dernier pour être opérée d’une fracture du fémur. Afin de garantir la sécurité des patients, toute prise en charge au sein du bloc opératoire nécessite d’être sécurisée par la présence d’un nombre suffisant de professionnels de santé qualifiés. Dans ce contexte, les opérations urgentes sont prioritaires et l’opération de cette patiente a été reportée à plusieurs reprises. Pour chaque intervention programmée en orthopédie, un protocole médical précis est appliqué et une période de jeûne de 6h concernant l’alimentation solide et de 2h concernant l’alimentation liquide est prescrite avant l’opération. Lors de chaque report, des repas ont été commandés et délivrés auprès de cette patiente. Ils ont fait l’objet d’une traçabilité dans son dossier" précise le CHU de Dijon.

"On ne peut pas mourir de faim au CHU" -François Thibault, délégué CGT

Cette version de la direction n'est pas remise en cause par les syndicats, pourtant prompts à dénoncer un manque de personnel. "Si les opérations sont reportées, c'est justement pour garantir la sécurité des patients" souligne François Thibault, délégué CGT au CHU de Dijon. "Il n'est pas possible de mourir de faim à l'hôpital. Il peut y a voir un oubli, mais les personnes qui sont de service changent tous les jours. On aurait forcément remarqué une anomalie, une détresse. Ca ne semble pas vraisemblable de mourir de cette façon."

"L’état de santé de cette patiente s’est dégradé de manière non prévisible et elle est décédée le 31 août dernier. Comme il est d’usage dans ce type de situation, le CHU Dijon Bourgogne en a immédiatement informé l’Agence Régionale de santé Bourgogne-Franche Comté. Des investigations internes, pilotées par la « cellule de gestion des risques associés aux soins », ont également été réalisées pour une première analyse du parcours de soin de cette patiente. Face à une situation médicale complexe, les antécédents médicaux de la patiente et l’ensemble des étapes de sa prise en charge médicale et non médicale sont également étudiés. À ce jour les causes du décès ne sont pas connues" affirme le CHU, qui "s'associe à la douleur de la famille."

Une enquête est en cours pour comprendre les raisons de ce drame. Le procureur de la République de Dijon précise que cette procédure sera longue.