Patients dangereux échappés d’unités psychiatriques à Toulouse : Eric Dupont-Moretti se dit « inquiet »

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti était en déplacement, ce jeudi, à Perpignan où un député LREM a été agressé par des anti-pass vaccinal samedi dernier. Il s'est aussi exprimé sur les récentes fugues d'unités psychiatriques toulousaines de patients décrits comme dangereux.

En huit jours à Toulouse, trois personnes prises en charge dans des unités psychiatriques se sont échappées. La dernière fugue en date a eu lieu ce 27 janvier : elle a duré six heures. Le patient a été interpellé dans le centre-ville en milieu d'après-midi. Cet homme est connu pour avoir percuté avec sa voiture trois étudiants en 2017 à Blagnac.

Mercredi dernier, un meurtrier cannibale en transit à l'hôpital Marchant s'était déjà échappé et avait agressé une vieille dame quartier des chalets. Quatre jours plus tard, un patient de ce même hôpital avait pris la fuite avant d'être rattrapé route de Seysse.

"Il y a un certain nombre de défaillances"

Des situations jugées préoccupantes par le ministre de la Justice Eric-Dupont Moretti : "Naturellement, ça inquiète le ministre de la Justice que je suis comme ça inquiète l'ensemble de nos compatriotes. Je déplore cette situation, comme tout le monde, mais que voulez-vous que je vous dise? Il conviendra de _tirer un certain nombre de mesures de ces évasions_. Quand il s'agit d'un irresponsable pénal, il quitte le périmètre de la justice pour entrer dans le périmètre de la médecine et de la psychiatrie. Mais il y a un certain nombre de défaillances. A l'évidence, je pense que le ministre de la Santé a pris la mesure de ces questions. J'ai échangé avec lui et je pense qu'on va regarder ça de façon très, très précise."

Naturellement, ça inquiète le ministre de la Justice que je suis

Pour Eric Dupont-Moretti, "On ne peut pas laisser perdurer ce genre de situation. Il y a une forme de loi des séries, une succession sur un établissement en particulier qui fait qu'on a quelques inquiétudes et qu''on va tout faire pour les résorber. Nous sommes à la tâche, évidemment."