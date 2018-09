Amiens, France

Après plus de 100 jours de lutte, le personnel en grève de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens, vient de publier un clip sur les réseaux sociaux. Sur l'air du morceau de rap "Désolé" de la Sexion d'Assaut, ils expliquent leur combat et s'en prennent à la politique du gouvernement en matière de santé.

Un morceau de rap détourné

Dans le clip, tourné en noir et blanc, les grévistes en blouse blanche et visages masqués, interpellent le président de la République et la Ministre de la Santé : "Macron, Buzyn, qu'est-ce que vous voulez ? La santé n'est pas à brader. Pense à Brigitte, si elle yoyotait, j'espère que les infirmiers sont motivés". Une manière de rappeler le manque de moyens financiers et humains pour lequel ces salariés se battent.

Une réunion pour avancer ?

Ce clip a été publié le week-end dernier, alors que les syndicats seront reçus ce mardi 25 septembre à l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour une table ronde. Une réunion qu'ils réclamaient depuis le début du mouvement. Les grévistes campent toujours, jour et nuit, devant l'entrée de l'hôpital.