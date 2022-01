Patinage : Didier Gailhaguet, contraint à la démission de la fédération début 2020, fait condamner l'État

L'ancien patron du patinage français, Didier Gailhaguet, a fait condamner vendredi l'État à lui verser 5.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir fait "pression" pour obtenir sa démission de la fédération début 2020, après que des patineuses ont révélé avoir été violées et abusées.

L'ancien patron du patinage français, Didier Gailhaguet, a fait condamner vendredi l'État à lui verser 5.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir fait "pression" pour obtenir sa démission de la fédération début 2020, à la suite des déclarations de la championne Sarah Abitbol qui a révélé avoir été violée par son entraineur, Gilles Beyer, alors qu'elle était mineure. Dans cette décision consultée lundi par l'AFP, le tribunal administratif de Paris estime que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a "exercé une pression (...) décisive" pour l'amener à démissionner, empêchant la Fédération française des sports de glace "de se prononcer librement sur le sujet".

"Un dysfonctionnement général existe au sein de la Fédération française des sports de glace (...). Au regard des révélations et des témoignages que j'ai pu recueillir, Didier Gailhaguet ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle, je lui ai donc demandé d'assumer toutes ses responsabilités et de démissionner du poste de président de la Fédération française des sports de glace", avait expliqué à l'époque la ministre des Sports.

Affirmant qu'il n'avait pas connaissance de l'essentiel des faits révélés dans la presse, Didier Gailhaguet s'était défendu en affirmant : "J'ai commis des erreurs, je n'ai pas fait de faute. Je suis un homme clean".