Patrice Alègre est présenté par ceux qui se sont plongés dans l'affaire comme "l'un des pires tueurs en série de ces dernières années". Condamné à la prison à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins dans l'Allier. Le Toulousain a passé 23 années derrière les barreaux. Il a fait sa demande de remise en liberté conditionnelle au bout des 22 ans de sûreté le 6 septembre 2019. Il y a dix jours, son avocat a retiré cette demande en raison de l'avis défavorable rendu par les experts psychiatres. Maître Pierre Alfort est l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin à 7h45.

Une série documentaire de six épisodes

Cette décision survient alors qu'une série documentaire est actuellement diffusée sur la plateforme de Canal + "myCanal". Son titre "Patrice Alègre, le prédateur invisible". Elle nous replonge des années en arrière.

Dans ce documentaire les images d'archives alternent avec des interviews d'enquêteurs, d'avocats et de journalistes. En 6 épisodes de 52 minutes le réalisateur essaye de comprendre comment Patrice Alègre a pu passer si longtemps au travers des mailles du filet. Ses crimes, cinq meurtres et six viols s'étalent de 1989 à 1997.

Le premier épisode est consacré à la survivante et confidente du tueur, la seule et unique victime ayant survécu aux coups et au viol, celle grâce à qui Patrice Alègre a finalement pu être arrêté. On la retrouve quelques épisodes plus loin, au procès d'assises, femme courage venue témoigner contre son bourreau. Patrice Alègre le regard bleu acier est en gros plan. Il parle peu.

Le documentaire revient enfin longuement sur l'autre affaire Alègre, celle dite des notables, impliquant l'ancien maire de Toulouse Dominique Baudis injustement montré du doigt par deux prostituées. Une affaire qui a fini par se dégonfler comme un ballon de baudruche.

Patrice Alègre peut-il sortir de prison ?

Le réalisateur de cette série-documentaire, le Toulousain Gadh Charbit a eu accès à des procès verbaux à la lecture difficilement soutenable, il a interviewé de nombreux acteurs du dossier. Au regard de leurs témoignages, il ne croit pas que la réinsertion de Patrice Alègre soit possible :

Les gens qui ont lu les constatations sur les scènes de crime et les rares aveux de Patrice Alègre sont marqués à vie face à l'horreur, face à l'innommable dans la façon dont procédait Patrice Alègre. Tous les gens qui ont constaté ce dont a été capable cet homme vous diront qu'ils n'ont jamais approché un tel niveau de barbarie dans leur carrière"

Patrice Alègre est aujourd'hui âgé de 52 ans.