Patrice Belvègue (ADUT) : «Impossible de comprendre pourquoi la SNCF n’arrive pas à communiquer avec ses clients»

Invité de France Bleu Isère, le président de l'Association dauphinoise des usagers du train (ADUT) a condamné les événements survenus dimanche à la gare Montparnasse. Et dénonce une mauvaise communication de la part de la SNCF.

«Nous les usagers on subit, comme tous les jours». Pour Patrice Belvègue (association des usagers du train entre Lyon et Grenoble) la panne qui a paralysé la gare Montparnasse, ce dimanche et celle qui a touché la ligne Chambéry-Grenoble jeudi dernier "c'est exactement la même chose".

« Y a du cafouillage à la SNCF »