Patrice Gausserand , maire déchu de Gaillac, jugé en appel

Patrice Gausserand et son avocat Laurent De Caunes le jour de l'audience en premier instance à Albi.

Le procès en appel du maire de Gaillac, ce mardi à la cour d'appel de Toulouse. En septembre, les juges albigeois ont condamné l'ex maire, Patrice Gausserand à 10 mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 20.000 euros d'amende. Les juges le reconnaissent coupable de prise illégale d'intérêt et de corruption passive dans le dossier du restaurant la Bodega. Ce jour là, tous ses mandats sont tombés : à la mairie bien sûr, mais aussi au département et à la communauté d'agglomération.

Sur le coup, Patrice Gausserand a été stupéfait d'être démis de ces fonctions. Ce qui a secoué le plus l’ex maire de Gaillac, c’était l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. Le fait que le tribunal décide qu’il ressorte de l’audience sans plus aucun mandat. Son avocat ce jour-là disait que la démocratie était bafouée. "Quelques semaines après avoir été élu un maire se trouve empêcher d’exercer sans recours immédiat." insistait Maitre Laurent De Caunes.

Et c’est vrai que le calendrier était surprenant. Fin juin : Patrice Gausserrand est élue par les Gaillacois avec 53 % des voix, un peu moins de trois mois après, il est démis de ses fonctions par des juge. Pour le prévenu c’était une peine jamais vue, démesurée pour une maladresse. Et Patrice Gausserand de citer des élus nationaux poursuivis des années sans jamais perdre leur mandat.

Mais depuis de l’eau a coulé sous les ponts. Il y a eu notamment Brigitte Barèges condamnée par un tribunal voisin à quasiment la même peine. Et aussi peut-être Patrice Gausserand qui a tourné la page de Gaillac. Celui avait lancé le festival dans le Tarn, l’a proposé à Blagnac. Une manière de rompre un peu plus avec son ancienne ville..