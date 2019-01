Patricia Dagorn, dite la Veuve noire de la Côte d'Azur condamnée en appel à 14 ans de prison

Nice, France

L'avocat général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait pourtant requis 30 ans de réclusion criminelle, reconnaissant ainsi la culpabilité de Patricia Dagorn dans les deux assassinats ainsi que dans les deux empoisonnements de personnes âgées. En première instance, à Nice, les jurés avaient quasiment fait de même et condamné la "veuve noire de la Côte d'Azur" à 22 ans de prison. A l'époque pas de doute, c'était bien elle qui empoisonnait et tuait des hommes âgés pour les escroquer. La cour d'assise des Alpes-Maritimes l'avait ainsi accusé de deux assassinats et de deux tentatives de meurtres.

Seuls les empoisonnements ont été retenus

Mais ce mardi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a jugé autrement et décidé que l'azuréenne ne pouvait pas être coupable pour les deux assassinats. Seuls les empoisonnements ont été retenus. Patricia Dagorn a donc été condamnée à 14 ans de réclusion criminelle pour ce simple délit. Elle a déjà fait 7 ans de prison.