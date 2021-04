Patrick Balkany hospitalisé pour un oedème pulmonaire et une insuffisance cardiaque

On ne l'apprend qu'aujourd'hui, Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été hospitalisé "en soins intensifs de cardiologie" pour un "oedème pulmonaire" et une "insuffisance cardiaque", selon son épouse Isabelle Balkany. "Son état est stable et il est très bien soigné à Foch (Hauts-de-Seine) : il est sous perfusion, avec un cathéter et des électrodes permanents", a-t-elle précisé. Patrick Balkany est âgé de 72 ans.

Le couple Balkany a été condamné en appel en mai 2020 à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. En première instance, Patrick Balkany avait été condamné à quatre ans ferme, avec mandat de dépôt. Il avait été immédiatement incarcéré à la prison de la Santé où il était resté cinq mois avant d'être libéré, le 12 février 2020, pour raison de santé.