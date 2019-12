Le couple Balkany, en plein procès en appel pour fraude fiscale, renonce finalement a se présenter aux prochaines municipales, a annoncé Isabelle Balkany. Patrick Balkany est incarcéré depuis septembre après deux condamnations pour fraude et blanchiment.

Patrick et Isabelle Balkany renoncent à se représenter à la mairie de Levallois-Perret

Patrick et Isabelle Balkany lors d'un conseil municipal à Levallois-Perret, en avril.

Alors que Patrick Balkany est incarcéré depuis le 13 septembre après deux condamnations pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, le maire de Levallois-Perret et son épouse et première adjointe Isabelle Balkany renoncent à se représenter à la mairie, a déclaré Isabelle Balkany dans un tweet ce mercredi soir. Le 3 décembre, Patrick Balkany s'était pourtant déclaré candidat à sa propre succession à la maire.

Les Balkany dénoncent un suffrage "confisqué par la justice"

"Le suffrage universel des citoyens français et des électeurs Levalloisiens est volontairement confisqué par la justice", est-il écrit dans ce communiqué signé des deux époux, qui annoncent la nomination de deux proches pour conduire la liste de la majorité aux municipales de mars prochain, que "nous soutiendrons" disent-ils.