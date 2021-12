Patrick Poirot, commandant du PGHM de l'Isère : "Ce qui a changé, c'est la professionnalisation des équipes"

Il est passé par le Mercantour, Chamonix, la Réunion, il commande actuellement le PGHM de l'Isère... mais plus pour longtemps. Après 35 ans de secours en montagne, le chef d'escadron Patrick Poirot prend sa retraite. Il est l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin

France Bleu Isère : Bonjour Patrick Poirot, on va revenir, bien sûr, sur vos 35 ans dans le secours en montagne, mais tout d'abord, la situation en montagne, votre regard d'expert. Il y a beaucoup de neige, mais ça n'empêche pas d'être prudent en ce début de saison.

Patrick Poirot : Au contraire, ça justifie même d'être prudent. Oui, on a des chutes de neige en montagne qui commencent à être un peu conséquentes, notamment sur certains massifs. Je pense à Belledonne, je pense au massif du Vercors. Donc, ça justifie effectivement d'être prudent, notamment lorsqu'on skie dans des secteurs complètement en montagne, en dehors des pistes qui ne sont pas du tout sécurisées, et notamment par mauvais temps où on ne voit pas forcément les obstacles. On est encore sur une couche, malgré tout, qui n'est pas très, très importante, même si j'ai dit qu'il avait neigé. Donc, il y a toujours des risques de heurter les rochers en cas de chute.

Patrick Poirot, vous commandez le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Isère, encore pour quelques jours. Jusqu'à quand?

Jusqu'au 31 décembre à minuit.

Et ensuite, vous allez prendre votre retraite de la gendarmerie. Donc, pendant 35 ans de secours en montagne, en passant par le Mercantour, par Chamonix, La Réunion et l'Isère, qu'avez-vous vu changer dans le secours en montagne pendant toutes ces années?

Je crois que ce qui a peut-être le plus changé, c'est la professionnalisation des équipes. Non pas qu'il y a une trentaine d'années ou un peu plus, les secouristes n'étaient pas professionnels. On était évidemment déjà très professionnels à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un volet formation et formation permanente continue qui est très, très conséquent. Et les jeunes secouristes aujourd'hui ont vraiment une formation à la fois technique, mais une formation aussi pratique et théorique qui est très, très importante et qui se poursuit tout au long de leur carrière. Et c'est une formation qui est évidemment indispensable au regard de la technicité du métier, au regard du travail partenarial, au regard du travail avec les hélicoptères. Tout ça justifie effectivement que les gens soient très formés, très pointus dans leur métier.

Au regard des risques aussi. Mais c'est quand même un métier de passion ?

C'est un métier de passion et je crois que tous les gens qui travaillent au PGHM sont des gens qui sont passionnés et passionnés de montagne, passionnés des autres. Je le pense aussi quelque part parce qu'il y a une dimension humaine dans notre métier, qui est très importante et qui a contribué à enrichir mon propre parcours.

On va dévoiler votre âge. Vous avez 57 ans. Vous prenez votre retraite de la gendarmerie, mais ce n'est pas la fin de votre vie professionnelle. Vous avez des projets?

Oui, j'espère bien pouvoir, évidemment, continuer à pratiquer la montagne pour moi, mais pas que. Je peux effectivement travailler un peu comme guide de haute montagne, comme moniteur de ski, donc valoriser un peu toute cette expérience que j'ai acquise dans le secours en montagne.

Et votre regard d'expert, vous allez le proposer à d'autres structures, d'autres endroits?

Oui, je le souhaiterais. Effectivement, je candidate auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour faire de l'expertise judiciaire dans le domaine de la montagne, qui est vraiment un domaine qui m'a qui m'aura beaucoup motivé, beaucoup intéressé durant toutes ces années, pour comprendre

Pour aider à comprendre comment se passent les accidents?

C'est ça. Pourquoi et comment les accidents se sont déroulés. Et puis, toute cette dimension derrière, la question de la responsabilité.

On revient sur le redémarrage des stations de saison de ski. Vos missions étaient quand même compliquées l'année dernière, notamment pendant la période du Covid. Vos missions ont changé, d'ailleurs. C'était plus du contrôle, de la surveillance. Voir ceux qui allaient qui allaient en montagne malgré les restrictions de déplacements. Comment ça se passe, la reprise ? Comment vous avez vécu cette période du Covid ?

On a une activité malgré tout qui est restée un peu constante, parce que les gens ont continué à pratiquer la montagne, même si les domaines skiables étaient fermés. Alors on était présents. Vous l'avez dit, pour contrôler un peu la présence ou non des personnes sur les endroits où normalement, il devait y avoir des personnes. Ce qui pourrait être encore d'ailleurs un petit peu le cas cet hiver avec le contrôle des pass sanitaires en station. Peut-être que les services de la gendarmerie, le PGHM pourront, le cas échéant, être concernés par cette mission.

On a été impactés parce que notre mission de secours en montagne, notamment sur les domaines skiables, avaient considérablement été réduites, sur le plan quantitatif. Mais comme je le disais, ça se poursuivait par ailleurs, notamment au profit des pratiquants du ski de randonnée, dont on sait qu'ils disaient ils étaient très nombreux l'année dernière.