Patrick Poivre d'Arvor porte plainte pour "dénonciation calomnieuse" à l'encontre de plusieurs femmes

Alors que plusieurs enquêtes, notamment pour viol, visent Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-présentateur de TF1 annonce qu'il porte plainte pour "dénonciation calomnieuse", selon les informations de France 2 ce mercredi. Une plainte à l'encontre de plusieurs femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles. 22 femmes au total ont témoigné à son encontre à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne.

"Retour du puritanisme et de la censure"

L'avocat de PPDA, Maître Philippe Naepels, a confirmé à France 2 avoir déposé plainte cette semaine auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Nanterre. Dans sa plainte, que France 2 a pu consulter, Patrick Poivre d'Arvor met en cause 16 des 22 femmes qui ont témoigné à son encontre à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. "Il ne saurait être donné le moindre crédit à ces seize femmes, journalistes ou écrivains en mal de renommée et/ou féministes de la dernière heure, venues soutenir une ancienne collègue, une amie, voire une simple militante de la cause féminine", indique le document.

Le journaliste conteste chacune des accusations portées par ces 16 femmes. "Regretter de ne pas avoir bénéficié de davantage d'égards, voire d'un simple regard, de la part d'un homme qu'elles ont un temps admiré rend aujourd'hui les mises en cause éconduites ou ignorées très amères, amertume qui les conduit à commettre, par vengeance tardive, le délit de dénonciation calomnieuse", assure-t-il. Patrick Poivre d'Arvor dénonce "un retour du puritanisme et de la censure, habilement parés de la prétendue protection des femmes". "Depuis l'emballement généré par la déferlante #MeToo, la libération de la parole des femmes connaît malheureusement son lot d'excès et de dérives, et les moyens mis en œuvre pour servir cet objectif légitime peuvent s'avérer pervers et dévastateurs", ajoute-t-il.

"Des termes outrageants qui ne font que l'accabler"

Maître Laure Heinich, avocate des plaignantes, a dénoncé cette plainte dans un courrier adressé à France 2. C'est selon elle "une plainte en dénonciation calomnieuse dans des termes outrageants qui ne font que l'accabler". Me Laure Heinich salue "le courage" qu'ont eu ses clientes et affirme qu'elles "attendent impatiemment de répondre" à cette plainte déposée par PPDA et "de le confronter devant des juges, ce que la prescription leur interdisait". Ses clientes déplorent par ailleurs "l'ignorance feinte du processus de domination et de violence sexuelle pour tenter de faire accroire qu'il existent des lettres qui pourraient être incompatibles".

A ce jour, ce sont donc plus d'une vingtaine de femmes qui ont témoigné auprès des enquêteurs ou dans la presse accusant Patrick Poivre d'Arvor de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, dont deux mineures au moment des faits reprochés. Onze plaintes ont été déposées.

L'une des plaintes avec constitution de partie civile émane de l'écrivaine et journaliste Florence Porcel, après le classement sans suite de sa première plainte, le parquet ayant estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Florence Porcel dénonce deux viols survenus en 2004 et en 2009, mais l'enquête ne porte que sur 2009 puisque les faits de 2004 sont prescrits.