Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle

Deux nouvelles femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol et agression sexuelle, révèle aujourd'hui TF1 et LCI. Les faits auraient eu lieu en 1985 pour l'une et en 2013 pour l'autre.

Deux nouvelles plaintes ont été déposées cette semaine contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol et agression sexuelle, révèle ce vendredi le groupe TF1/LCI, ancien groupe de l'ex-journaliste. Ces plaintes concernent des faits qui seraient survenus en 1985 et en 2013 et auraient été déposées ces 7 et 9 décembre à Liévin dans le Pas-de-Calais et Amiens dans la Somme par deux jeunes femmes. Les faits sont prescrits.

La première victime, âgée de 23 ans au moment des faits, décrit un viol qui aurait eu lieu en 1985 à Cannes, pendant le festival. Elle est alors stagiaire. La seconde, elle aussi âgée de 23 ans au moment des faits qui auraient eu lieu en décembre 2013 à Valmorel en Savoie, raconte comment Patrick Poivre d'Arvor l'a embrassée de force. Elle dit avoir déposé plainte plus de huit ans après les faits pour soutenir Florence Porcel, qui accuse l'ancien présentateur de viol.

Ces nouvelles plaintes s'ajoutent aux accusations qui visent déjà PPDA. L'affaire avait éclaté en février, quand la journaliste Florence Porcel avait déposé une plainte pour viol. Dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le parquet de Nanterre, 23 femmes avaient témoigné, dont neuf avaient choisi de porter plainte pour viol, agressions sexuelles ou harcèlement sexuel. La majorité des faits reprochés étant prescrits, l'enquête a été classée sans suite. En novembre, Florence Porcel a renouvelé sa plainte avec constitution de partie civile.