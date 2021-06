Patrick Poivre d'Arvor visé par trois nouvelle plaintes, dont une pour viol

Patrick Poivre d'Arvor est visé par trois nouvelles plaintes, dont une pour viol, a appris ce vendredi franceinfo. Les deux autre femmes ont déposé plainte pour harcèlement sexuel. Au total, le journaliste fait l'objet d'accusations par six femmes différentes : dont trois pour viol et trois pour harcèlement sexuel. L'affaire la plus retentissante médiatiquement est celle l'opposant à l'écrivaine Florence Porcel qui l'accuse de "viols".

L'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 nie ces viols et ne reconnaît pas non plus de relations sexuelles consenties avec Florence Porcel. La semaine dernière, Patrick Poivre d'Arvor a dévoilé des SMS troublants échangés par cette dernière avec une amie. L'écrivaine écrit très clairement son intention d'avoir des relations sexuelles avec l'ancien présentateur. La défense de PPDA évoque une "machination" pour lui porter préjudice ainsi qu'un stratagème marketing imaginé par Florence Porcel au moment de la publication de son roman "Pandorini".

Dans l'entourage de l'écrivaine, les arguments de la défense ne sont qu'une construction basée sur des échanges de messages tronqués, dont certains étaient de l'ordre du fantasme et du second degré et qui ne remettent pas en cause les accusations contre PPDA.