Patrick Poivre d'Arvor visé par une enquête préliminaire pour "viols"

Selon franceinfo, une enquête préliminaire pour "viols" a été ouverte à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. La plainte émane de l'écrivaine Flrorence Porcel qui accuse l'ex-star du 20h de TF1 d'avoir abusé d'elle en 2004 et en 2009.

Selon franceinfo, qui confirme une information du Parisien, une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. La brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire de Paris.

Selon le parquet de Nanterre, l'ex-star du 20h de TF1 est accusé par l'écrivaine Florence Porcel d'avoir abusé d'elle en 2004 lors d'un rapport sexuel non consenti et de lui avoir imposé une fellation en 2009. La plaignante, qui avait 21 ans lors du fait le plus ancien, n'a pas encore été entendue par la police, précise l'AFP citant une source proche du dossier.

Plus d'informations à venir...