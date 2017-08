Pau : 6 mois de prison ferme pour une bagarre en cellule à cause d'une télécommande

Deux détenus de la maison d'arrêt de Pau se sont violemment battus mercredi 9 août pour une histoire de télécommande. Jugés en comparution immédiate, les deux hommes - qui devaient sortir de prison dans les prochaines semaines - ont écopé de 6 mois de prison ferme.

C'est une histoire peu banale qui a été jugée ce lundi 14 août au tribunal de Pau. Deux codétenus de la maison d'arrêt de Pau étaient jugés pour s'être battus dans leur cellule. Ils se sont salement amochés pour une histoire de télécommande de télévision, mercredi dernier.

Ça a été l'élément déclencheur car la cohabitation entre Youssef, 42 ans, costaud, sanguin et Ahmed, 34 ans, frêle et introverti, ne se passent pas très bien. Chacun veut récupérer la fameuse télécommande. La dispute dégénère. Youssef prend une fourchette, Ahmed une cuillère en métal. L'un fini avec de sales coupures au dos, l'autre avec l’œil droit dans un sale état. Tous deux évoquent la légitime défense et nient avoir utilisé une arme.

Ils passent l'audience à se traiter de menteur

Ils ont passé l'audience à se traiter de menteur. Le troisième prisonnier de leur cellule lui a refusé de témoigner pour ne pas avoir de problème. Les médecins constatent des blessures "potentiellement entraînées" par les armes utilisées mais sans certitude. Dans ces conditions, le tribunal a suivi la recommandation de fermeté du parquet.

Car les deux hommes sont en récidive : "il faut leur envoyer un signal" lance le procureur. Youssef et Ahmed écopent de 6 mois de prison ferme. Une histoire d'autant plus ridicule qu'ils devaient sortir bientôt de prison, en septembre pour l'un, en début d'année prochaine pour l'autre. Ils passeront le reste de leur peine dans des cellules séparées.