Pau : condamné pour un cambriolage, il s'en "bat les couilles" face au tribunal

Un homme de 21 ans a été condamné ce lundi par le tribunal de Pau à une peine de six mois de prison ferme et quatre mois de prison avec sursis. Il était poursuivi pour avoir volé la carte bancaire de sa mère à Gan et avoir retiré 350€ avec. Il était également jugé pour avoir cambriolé un institut de soins esthétiques à Pau en novembre 2021, ce salon avait aussi été victime d'un incendie (le prévenu n'était pas poursuivi pour cela).

Consommateur de stupéfiants

À la barre, l'homme était particulièrement nonchalant voire insolent. Il reconnaît tout. Concernant le vol d'argent, il répond tout de même qu'il n'a rien à dire. Ça se corse sur l'affaire du cambriolage à Pau : "J'ai juste piqué de l'argent explique-t-il. Je m'en battais les couilles que c'était un institut".

La présidente du tribunal de Pau le relance : "Mais vous étiez dans le besoin, vous avez pris 60€." Il maintient : "Non il y avait plus. Vous pensez sérieusement que je rentre dans un truc pour 60€ ? J'ai tout dépensé dans des soirées, j'ai acheté ma conso et je n'ai pas de ticket de caisse à vous montrer." Quand la présidente essaie de calmer le jeu en lui suggérant de ne pas "faire de la provoc", il poursuit "oui, mais on n'a pas eu la même éducation".

Les victimes ont raconté qu'elles avaient tout perdu

La procureure de la République de Pau, Orlane Yaouanq, aurait souhaité "de la réflexion" de la part de ce prévenu qui compte déjà "deux passages en comparution immédiate pour vols et violences" et qui "se complaît dans une posture de victime". Elle note : "Il s'en bat les couilles, mais c'est compliqué de venir reprocher au juge de se planquer derrière un bureau. Je me demande qui se cache derrière quoi."

L'avocat des parties civiles, Me Maxime Barnaba, s'agace presque : "Ce serait un euphémisme de dire que la désinvolture du prévenu tranche avec le sérieux et la dignité des parties civiles." Le prévenu a pris la parole une dernière fois : "La vitrine de l'institut était cassée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en bats les couilles, je n'ai rien à perdre."

Cet homme est déjà en prison à Mont de Marsan pour d'autres faits de violences et vols avec violences. Il devra verser 500€ aux deux victimes de l'institut de beauté à Pau.