Pau : des projectiles jetés depuis un pont ont gravement blessé le conducteur d'un camion sur l'autoroute

Le conducteur d'un camion gravement blessé à la tête est encore à l'hôpital ce mercredi. Dans la nuit de lundi à mardi deux projectiles ont été lancés depuis une passerelle piétonne qui enjambe l'autoroute et qui relie le Zénith et l'hippodrome, au bois de Pau.

Des projectiles ont été lancés du haut d'un pont sur l'autoroute à 64 à Pau. Le conducteur d'un camion frigorifique a été gravement blessé. Ca s'est passé à hauteur du Zenith de Pau dans la nuit du 17 au 18 janvier, vers 2h45. Un appel a témoin est lancé par les gendarmes. Si vous étiez dans le secteur et que vous avez noté quelque chose de suspect, vous pouvez appelez les gendarmes au 05 59 83 83 37. Les enquêteurs recherchent celui ou ceux qui ont délibérément jeté ces projectiles.

A travers le pare-brise

Ce que l'on sait c'est que les projectiles ont été lancés depuis la passerelle piétonne qui enjambe l'autoroute A 64 à hauteur du Zénith et de l'hippodrome vers le bois de Pau. Un endroit discret, surtout la nuit. Ce n'est pas le pont routier près du Palais des Sports qui passe lui aussi au dessus de l'autoroute. Ces projectiles ont atteint le pare-brise du camion qui circulait dans le sens Bayonne Toulouse. Selon des premières constations, le conducteur du poids-lourd aurait été touché à la tête par un des projectiles. On ne sait pas encore si la gravité de son état est due à cet impact ou à l'embardée qui a suivie. Le camion a touché les deux glissières de sécurité avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. L'état de santé du conducteur est encore préoccupant. Il n'a pas pu être entendu par les gendarmes enquêteurs de la brigade de recherche de Lescar. Evidemment, le fait qu'il y ait plusieurs projectiles, et la nature de ces projectiles écartent quasiment complètement la thèse d'une chute accidentelle d'objets.