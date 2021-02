Pau : deux jours de procès pour un réseau local de trafic de drogue

Le tribunal correctionnel de Pau va juger les huit acteurs présumés d'un trafic de cannabis et cocaïne. Cinq de Pau et trois d'oloron.

Huit personnes, sept hommes et une femme vont être jugés ces deux prochains jours au tribunal correctionnel de Pau. Ils ont entre 23 et 27 ans. Il y a deux affaires en une en fait. Trois d’entre eux comparaissent aussi pour avoir enlevé, séquestré et violenté un des prévenus, et tous répondent de leurs participations à un trafic de drogue (cannabis et cocaïne) en 2018, à Pau et à Oloron. Un réseau tout entier confondu par cette enquête des gendarmes qui raconte la façon dont la drogue se commercialise en Béarn.

Une petite entreprise

C'est une petite équipe de huit personnes tout au plus. Avec un chef qui n’est pas vraiment un parrain ou un baron de la drogue. Lui aussi écoule dans la rue, autour du centre social du Hameau à Pau, où un "drive" du shit est organisé. Il y a le petit frère de celui-ci, le chauffeur qui participe aux virées en Espagne ou au Maroc pour se procurer la marchandise. Celui qui conditionne et qui sert aussi de « nourrice » c’est-à-dire qu’il stocke chez lui les produits. Il y a aussi des vacances luxueuses en Espagne et des locations de voitures de grosses cylindrés avec les recettes du trafic.

"Recouvrement" musclé

Il y a ceux chargés du recouvrement, plus ou moins musclé. La filiale Oloronaise a des ratés, et le commercial du Haut Béarn, victime des mauvais payeurs oloronais, doit de l’argent à la tête paloise, 40 000€. Il va passer 24 heures attaché dans un appartement à Pau. Tous ont nié et vont nier pendant le procès ce que l’enquête des gendarmes a observé pendant plusieurs mois, à base de filature, de mouchards sur des voitures, de surveillances discrètes, et même la collaboration de la Guardia Civil en Espagne.