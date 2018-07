Pau, France

L'odeur de fumée est encore perceptible dans la cage d'escalier et sur le pallier de l'appartement n°4. Cela fait une semaine tout juste que les habitants de l'immeuble situé au 10 de la rue Richelieu ont été réveillés au pas de charge par les pompiers leur demandant d'évacuer l'immeuble. Au départ il ne s'agissait que d'un incendie. Ils apprendront vite que la scène cachait un drame familial qui a fait cinq morts.

Après l'émotion, le contrecoup

"Aujourd'hui j'ai le contre-choc", avoue Maria, "ce contrecoup, il est arrivé quelques jours après", ajoute Franck. Impossible pour les habitants de balayer d'un revers de main ce qu'il s'est passé dans les murs de leur immeuble quelques jours auparavant. Et puis il y a les petits détails qui ravivent les faits : "Beaucoup de mots sur la boîte aux lettres, sur la porte, même et des fleurs un peu partout" détaille Franck. Pour essayer d'aider à tourner la page, l'Office Palois de l'Habitat (OPH) multiplie les gestes pour faciliter la vie des habitants et l'appartement du drame devrait vite retrouver un état normal.

Des liens resserrés entre voisins

Il n'empêche, "certains couples se font suivre et moi-même je prends un traitement pour le choc", précise Maria qui loge au 2e étage. "Ça va quand même mieux" reconnait celle qui pointe aussi du doigt des liens renforcés entre locataires : "On s'épaule et on s'aide s'il y a des problèmes. Avant on ne se connaissait pas, mais maintenant on se rassure entre nous, et on essaye de se remonter le moral". "Le drame s'est passé, il n'y a pas d'autre chose à faire que de continuer nos activités, de continuer à vivre" essaye de se convaincre Franck. Plus simple à dire qu'à faire pour certains résidents de la résidence Richelieu.