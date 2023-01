Pau : du sursis pour un homme malvoyant qui casse les côtes de sa compagne aveugle

Cet homme malvoyant âgé de 51 ans a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis, ce jeudi par le tribunal de Pau. Il avait frappé sa compagne atteinte de cécité. Les faits se sont déroulés à Pau, pendant les fêtes de fin d’année. La femme a été très blessée, elle a reçu des coups de poing au visage et a eu quatre côtes cassées. Le prévenu a expliqué qu’il était accro à un médicament souvent pris par des toxicomanes, le subutex.

Des coups de poing en direction des yeux et des côtes

En six mois de relation, il s'agit du troisième épisode de violences au sein de ce couple. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue le 3 janvier. Au tribunal de Pau, la victime n’a pas souhaité s'exprimer. Sans doute trop douloureux pour cette femme qui a déjà eu du mal à dire aux policiers les coups reçus et les menaces de mort (il lui a dit plusieurs fois "Je vais te tuer").

Son compagnon âgé de 51 ans assure qu’il regrette : "J’aurais dû rentrer chez moi ce jour-là, il y a eu trop d’énervement." Le président du tribunal de Pau l'interroge : "Qu’est-ce qui cause l’énervement ?" Le prévenu lui répond simplement que ce sont "des petites choses, pour un couteau cassé par exemple".

"Malvoyant mais il voyait suffisamment bien pour donner des coups"

"Vous prenez du subutex ?" poursuit le président. "Depuis 20 ans, répond l'homme face à lui. Je suis accro, j’ai goûté, j’ai aimé le goût et l’effet que ça m’a fait." Son avocate, Me Caroline Biou, a rappelé que les faits étaient survenus dans un contexte de relation chaotique, très alcoolisée. Lui a évoqué sa situation, il ne travaille pas, il est malvoyant.

Le procureur de la République, Sébastien Baraldi, s’emporte presque : "Malvoyant mais il voyait suffisamment bien pour donner des coups à cette femme vulnérable, atteinte de cécité, une proie facile qui a eu quatre côtes cassées et qui ne pouvait pas se protéger."

L’avocate de la victime, Me Emmanuelle Leverbe, a ajouté que "ce déferlement de coups pouvait laisser envisager ce qu’il s’était passé avant cette funeste nuit du réveillon". En plus de la peine prononcée, l'homme a interdiction d'entrer en contact avec la victime et obligation de se soigner.