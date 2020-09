Les Idées mènent le monde n'aura pas lieu fin novembre à Pau : le festival littéraire qui attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes pour rencontrer écrivains, philosophes et scientifiques, est annulé en raison du contexte sanitaire.

Pau : le festival les Idées mènent le monde annulé à cause de la crise sanitaire

Les conférences des Idées mènent le monde à Pau ne se tiendront finalement pas du 20 au 22 novembre prochain : en raison du contexte sanitaire, la mairie annonce ce vendredi soir que la 7ème édition est annulée et reportée à l'an prochain. "Les impératifs de distanciation physique et le port du masque obligatoire empêchent la présence simultanée de plusieurs milliers de personnes au Palais des Congrès et rendent très difficile la venue de plusieurs dizaines d’intervenants", précise la mairie dans un communiqué.

Lors des dernières éditions, environ 30.000 personnes y avaient participé. "Les nouvelles mesures nationales prises et les alertes portées sur l’épidémie nous ont poussé à dire qu’on ne fait pas le festival, précise le maire François Bayrou. _Faire une jauge restreinte n’aurait pas de sens : les Idées mènent le monde, c’est une grande rencontre populaire_, une rencontre sans distance avec les auteurs, philosophes, historiens... En raison de l’épidémie, c’est désormais impossible".