Pau : harceleur "gentil", mais harceleur quand même

Cet homme de 41 ans qui vit à Lourdes vit mal la séparation et depuis trois ans empoisonne la vie de son ex à coup de déclarations d'amour, de lettres, de relances et d'insistances.

Un Lourdais de 41 ans arrêté par la police de Pau pour le harcèlement de son ex. Depuis trois ans, ils ont rompu après avoir vécu ensemble, mais lui n'admet pas cette séparation. Cette affaire est particulière, parce que son harcèlement n'est pas agressif. Il est insistant, omniprésent auprès de sa victime au point de lui pourrir la vie, mais sans menaces, violences ou intimidations.

Lettres, messages et filatures

Il est convaincu qu'elle ne peut pas se passer de lui. C'est ce qu'il a expliqué aux policiers pendant sa garde à vue ce lundi. Malgré la distance, lui habite à Lourdes et elle dans l'agglomération paloise, il dépose constamment des lettres devant chez elle. Il tente d'entrer en contact avec elle par les réseaux sociaux, alors qu'elle l'a bloqué depuis longtemps. Il la suit aussi, entre son domicile et son lieu de travail. Il lui laisse également des cœurs brisés sur le pare brise de sa voiture.

Malgré un premier avertissement

Elle a été patiente d'abord, et puis elle a finit pas déposer plainte une première fois, en février de cette année. Il a été convoqué par la justice, et on lui a expliqué qu'il devait tout arrêter. Mais il a continué jusqu'à cette nouvelle plainte et donc cette fois un convocation pour un procès. Sa victime est à bout. Elle a 30 jours d'ITT, comme une victime d'harcèlement "classique".