Pau. Il poste la photo du voleur sur Facebook, elle est partagée plus de 3 000 fois

"Ce n'est pas du tout une question de se faire de la publicité, c'est plus un ras-le-bol", indique-t-il.

Lundi 18 octobre, le directeur du centre de contrôle technique Sécuritest à Pau s'aperçoit que la caisse de son magasin a disparu. Il consulte alors les caméras de vidéosurveillance et y voit un individu, vêtu d'une veste jaune, sans gants, et le visage découvert. Celui-ci récupère la caisse, la glisse sous son blouson, et repart avec. Au total, 1 195 euros ont été dérobés, en chèques et espèces.

Plus de 3 800 partages

Le directeur du centre appelle la police, qui vient relever des empreintes, et il dépose plainte au commissariat. Mais ce n'est pas tout : il poste sur son compte Facebook personnel deux photos de l'individu, qu'il a pu récupérer grâce à la vidéosurveillance. En 24h, le post est partagé plus de 3 800 fois sur le réseau social. "Par mon post Facebook, j'ai tout simplement voulu dénoncer tous ces problèmes qu'on peut rencontrer en tant que commerçant sur Pau, justifie-t-il. Il faut bien se rendre compte qu'on se lève tous les matins pour aller bosser et gagner un petit peu notre vie. C'est trop facile de passer comme ça et de récupérer les ronds que les autres ont gagné."

Pour autant, le directeur du centre de contrôle technique ne s'attendait pas à ce que ses publications sur Facebook reçoivent un tel engouement. Mais il l'assure : "l'enquête avance, les choses avancent, les langues se délient et on a quand même plusieurs pistes à cette heure-ci. Donc tant mieux si on arrive à récupérer cette personne. On sait très bien qu'on ne récupérera pas l'argent, on ne le fait pas pour ça, ce n'est pas grave. Mais qu'au moins son geste soit puni".