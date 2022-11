Pau : ils ouvrent à une dame qui a perdu son chat et se font voler leur argent et des bijoux

C'est une affaire de faux chat perdu qui s'est déroulée le vendredi 18 novembre, dans la matinée, dans le quartier de Gaulle, à Pau. Une femme a prétendu chercher son chat, elle est entrée dans un appartement où vit un couple de Palois. Ce couple s'est rendu compte peu de temps après qu'ils s'étaient fait avoir. D'après la police de Pau, le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Il semble que derrière ces faits, il s'agirait d'au moins deux voleurs dont une femme. Celle-ci s'est présentée à l'appartement d'une Paloise de 91 ans. Elle lui aurait dit "j'ai prêté mon chat à votre voisin", l'animal se serait perdu, elle le recherche. Tout s'enchaîne très rapidement selon le témoignage de la nonagénaire, la voleuse présumée entre, la porte reste ouverte et elles vont sur le balcon à la recherche du félin.

Des bijoux, deux montres et de l'argent en liquide

Elles discutent pendant quelques temps puis la femme repart. Lorsque le mari de la Paloise rentre chez lui, son épouse lui raconte ce qu'il s'est passé. Ils vérifient alors ce qu'ils ont chez eux et se rendent compte qu'ils ont été volés. Des bijoux en or, deux montres et beaucoup d'argent en liquide, peut-être des économies de toute une vie.

La police de Pau rappelle qu'il ne faut jamais ouvrir à un inconnu, peu importe ce qu'on vous dit. "Si vous avez des biens de valeur, ne montrez pas les caches, explique le commissaire de police à Pau, Alexandre Cotto. De la même manière, n'enlevez jamais vos bijoux, même sous le prétexte que ça conduirait l'électricité ou qu'il s'agirait de scellés qui vous seraient rendus plus tard."

Si ce genre de choses vous arrive, il ne faut rien ranger, rien nettoyer, sinon cela complique la tâche des enquêteurs pour retrouver des empreintes. La police de Pau donne d'autres exemples de ruse pour entrer chez des gens et les voler : faux élagueur, faux pompier, faux policier, faux employé d'Enedis ou GRDF. En cas de doute, prenez vos précautions, appelez le 17.