Pau : ils vendaient du cannabis et de la cocaïne sur Snapchat dans le centre-ville

Il sont quatre jeunes hommes, âgés de 26 ans à 32 ans, dans cette affaire de trafic de drogue. Trois ont été placés en détention provisoire en attendant d’être jugés au mois d’avril, le temps de préparer leur défense. Le quatrième prévenu a été placé sous contrôle judiciaire. Ils ont reconnu avoir vendu du cannabis et de la cocaïne pendant plusieurs mois via le réseau social Snapchat .

ⓘ Publicité

"Un réseau de Pieds nickelés"

Pendant plus d’un an, ils auraient revendu de la drogue dans le centre-ville de Pau : herbe, résine de cannabis et de la cocaïne. Il semble que les stupéfiants étaient fournis par d’autres acteurs dans ce trafic sur le réseau social Snapchat, sous le compte "Chat perché". Le procédé était assez simple : les échanges se faisaient sur cette application et ensuite la vente, au domicile de ces jeunes.

"Un réseau de Pieds nickelés, un réseau de personnes dos au mur" estime un des avocats des prévenus, Me Maxime Barnaba qui souhaitait un contrôle judiciaire pour son client . C’est bien ce qui inquiétait la procureure qui a requis un placement en détention provisoire, pour éviter le risque de réitération.

"Ce risque de renouvellement est important sur Snapchat" selon elle, mais également parce que ces jeunes hommes sont très endettés auprès des fournisseurs. "Les faits ne sont pas anodins, les profils des prévenus ne le sont pas non plus" a rappelé le parquet. Sur les quatre jeunes hommes, trois ont déjà eu affaire à la justice. Un a déjà été condamné 20 fois.