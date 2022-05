Pau : incompréhension et colère dans le quartier Saragosse après les voitures incendiées cette semaine

Sept voitures ont brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Saragosse à Pau. Les incendies ont eu lieu avenue de Buros, avenue de Saragosse et rue du lieutenant-colonel Boudoube. Ils interviennent un mois après des violences et des émeutes dans le quartier d'Ousse-Les-Bois et alors que le quartier de Saragosse est apaisé, d'où un certaine incompréhension et un certaine colère chez les habitants. Ils ont le sentiment que ce faits-divers est une double peine.

La colère et l'incompréhension des habitants

Ce qui revient le plus dans la bouche des habitants rencontrés, ce sont les dégâts matériels. Beaucoup pensent à ceux qui ont perdu leur voiture et qui en ont besoin dans la vie de tous les jours pour aller au travail ou faire des courses. "On pense à eux", "Et si c'était notre voiture la prochaine ?" s'interrogent de nombreux passants. Il y a une forme de colère, d'incompréhension aussi. Les habitants sont assez unanimes pour évoquer leur surprise car cela fait bien longtemps que des voitures n'avaient pas brûlé à Saragosse : "je vis la depuis 19 ans, on a eu des voitures brûlées en 2005, peut être 2008 mais depuis il n'y a jamais plus rien eu" explique Marianne, tandis qu'une autre habitante, qui vit rue du lieutenant-colonel Boudoube n'en croit toujours pas ses yeux : "en sept ans je n'ai jamais vu ça" explique cette mère de famille. Alors on s'interroge : qui a fait ça ? Et pourquoi ? Certains évoquent un quartier peu vivant le soir, des jeunes livrés à eux-mêmes. D'autres parlent de cette jeunesse qui a changé. Ce sont "des petits cons" pour Marianne. De l'avis quasi-général c'est de la bêtise humaine. "C'est de la bêtise, coiffée de l'égoïsme, parce que sur le moment on le fait, et puis ce sont des gens qui après se disent - Oh, mais on n'aurait pas dû faire ça - . Mais le mal est fait !" lance Marianne.

"C'est de la bêtise, coiffée de l'égoïsme" pour Marianne, l'une des habitantes. Copier

Ne pas réduire Saragosse à des voitures calcinés

Un mal pour des habitants privés de voitures, un mal aussi pour l'image de tout un quartier. Double peine là aussi alors que le quartier a bien changé ces dernières années, qu'il y fait bon vivre de l'avis de tous. Au pied d'une tour, Khaled vient régulièrement voir sa maman qui y vit toujours. Lui vit à la campagne, mais il l'assure si il devait revenir en ville, ce serait à Saragosse et pas ailleurs. Il parle de ces immeubles qui sont en train d'être détruits ou refaits, des travaux successifs, de ce parc pour se promener à deux pas de là. "Bien entendu, quand il y a des voitures qui brûlent ou quand il y a des violences, ça reste toujours choquant. Ça existe encore, mais il faut dire que depuis que l'aménagement a été fait dans ce quartier là, notamment les parcs etc. la vie des gens, la vie de quartier a énormément changé" confie-t-il. Pour lui, ces voitures ne doivent pas servir de prétexte pour stigmatiser, c'est une violence anecdotique.

Pour Khaled ces incidents ne reflètent pas le quartier Saragosse. Copier

Ce n'est pas le cas pour tous, notamment pour une jeune fille qui a toujours vécu à Saragosse, qui a peur que tous ces efforts soient réduits en miettes, que le quartier soit de nouveau stigmatisé, pointé du doigt, réduit à quelques voitures calcinés.