Pau : l'appartement du directeur de cabinet de Francois Bayrou perquisitionné

Pau, France

Le domicile de Stéphane Thérou, le directeur de cabinet de François Bayrou à la mairie de Pau, a été perquisitionné ce mardi matin, par des policiers de l'office central de lutte contre la corruption, basé à Nanterre. Ils l'ont l'ont ensuite entendu pendant plusieurs heures. Stéphane Thérou a été assistant parlementaire de deux députés européens : le général Philippe Morillon de 2000 à 2009 et Sylvie Goulard entre 2009 et 2015. Il est cité dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés du Modem qui a provoqué la démission de François Bayrou de son poste de garde des Sceaux, un mois seulement après sa nomination. Une enquête ouverte depuis près de deux ans maintenant.

Stéphane Thérou était le seul attaché parlementaire à ne pas avoir été entendu par la police judiciaire. Il s'agit d'une audition. Il n'y a pas eu de garde à vue. Audition et perquisition. En revanche, les employeurs de Stéphane Thérou eux, selon nos informations n'ont pas été entendus : ni le général Morillon, ni Sylvie Goulard. Stéphane Thérou, comme les dix autres attachés parlementaires, partageait son temps de travail à l'époque, entre son député européen, et les instances du modem à Paris. L'enquête consiste à établir si la réalité de son activité professionnelle correspond bien au contrat de travail. En gros, 75% au service du député, 25% au Modem. Chez nos confrères de la République des Pyrénées, Stéphane Thérou assure "qu'il a pu s'expliquer et indiquer la réalité des emplois qui ont été les siens". Francois Bayrou de son coté assure que le travaille de Stéphane Thérou a été "rigoureux et irréprochable". et ajoute "j'espère que tout cela pourra déboucher sur la vérité. Il n'y a jamais eu d'emplois fictifs au Modem".

A LIRE AUSSI ► Assistants parlementaires du MoDem : le parquet de Paris ouvre une enquête