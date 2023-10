Serres-Castet : l'énergéticien condamné à 13 ans de prison pour viols et agressions sexuelles

Le thérapeute énergéticien de Serres-Castet a écopé de 13 ans de réclusion criminelle. Il était jugé depuis le 28 septembre par la cour criminelle de Pau pour quatre viols et douze agressions sexuelles. Il avait aussi filmé des séances dans son cabinet. Ses victimes étaient toutes des femmes qui l'avaient consulté pour se faire soigner. Les faits se sont déroulés entre 2015 et 2020.

ⓘ Publicité

Le thérapeute a aussi été condamné à un suivi socio judiciaire pendant 5 ans à sa sortie, avec injonction de soin et interdiction d'exercer le métier d'énergéticien et plus largement la pratique de soins non conventionnels (masseur, hypnotiseur, naturopathe…). Ce mardi matin, l'avocat général avait requis 15 ans d'emprisonnement.